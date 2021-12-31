Adana'da silahlı saldırıda yaralanan garson hastanede öldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş yerinde tabancayla yaralanan garson, 3 gündür tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Dervişler Mahallesi Kozan Caddesi'ndeki bir restoranda 28 Aralık'ta Enes Y'nin (34) ateş ettiği tabancayla başı ve sırtından ağır yaralanan Erdal Çelik (23), Seyhan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çelik'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Merkez Yüreğir ilçesindeki restoranda garson olarak çalışan Erdal Çelik 28 Aralık'ta iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, şüpheli Enes Y. dün tutuklanmıştı.
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