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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

17.02.2022 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ATM'de sıra bekleyen kişi silahlı saldırıya uğradı.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir ATM'de sıra bekleyen F.G'ye, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

Çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Yaralanan F.G, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana silahlı saldırı

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Adana Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Perşembe

Deva Eczanesi
Seyhan
Duran Eczanesi
Seyhan
İstanbulluoğlu Eczanesi
Seyhan
Yosun Eczanesi
Seyhan
Çağla Su Eczanesi
Seyhan
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