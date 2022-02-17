Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, ATM'de sıra bekleyen kişi silahlı saldırıya uğradı.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir ATM'de sıra bekleyen F.G'ye, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

Çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Yaralanan F.G, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



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