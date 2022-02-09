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Adana'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

09.02.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Mahfesığmaz Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir apartmanda, 7 Ocak’ta, Özkan B'yi (35) tabancayla yaralayan Ogün K'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özkan B'nin olay günü eşi Y.B. (24) ile Ogün K'yi bir arada gördüğü ve aralarında kavga çıktığı iddia edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, tedavisi devam eden Özkan B'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Merkez Çukurova ilçesindeki bir apartmanda Ogün K, uzman çavuş olduğu iddia edilen Özkan B'yi tabancayla yaralamıştı. Özkan B, hastaneye kaldırılmış, otomobiliyle kaçan Ogün K. merkez Sarıçam ilçesinde yakalanmıştı.

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