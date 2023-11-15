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Adana'da terastaki çocuğun silahla kavga sırasında ölümüyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

15.11.2023 09:56 | Son Güncelleme:
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Adana'da sokaktaki silahlı kavga sırasında evinin terasında bulunan bir çocuğun vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 30 Ekim'de merkez Yüreğir ilçesinde iki kişi arasında sokakta çıkan silahlı kavga sırasında Suriye uyruklu Fatma Risvadi'nin (6) evinin terasındayken boynundan vurularak yaşamını yitirmesiyle ilgili geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Ekipler, silahlı kavgaya karıştığını belirlediği Süleyman B. (22) ve husumetlisi olduğu İmam G'yi (23) operasyonla yakaladı. Ayrıca, kavgada kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız 2 tabanca da ele geçirildi.

Polis ekipleri, olay yerindeki boş kovanları topladığı öne sürülen Haşim B'yi de adresine baskın düzenleyerek yakaladı.

Emniyete götürülen Süleyman B. ve İmam G'nin ifadelerinde, çocuğun yaşamını yitirmesine neden olan kurşunun kendi silahlarından çıkmadığını öne sürüp birbirlerini suçladıkları öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Süleyman B. ve İmam G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Haşim B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde, 30 Ekim'de iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sırasında Fatma Risvadi evinin terasında boynundan vurularak ağır yaralanmıştı. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, 4 Kasım'da hayatını kaybetmişti. Polis, olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

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