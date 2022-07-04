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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

04.07.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Suriye uyruklu sanık Z.H. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın kentte DEAŞ'a katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığına ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiğine yer verildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında örgüte ait hücre evinde ele geçirilen flaş bellekte sanık Z.H'nin öz geçmişi ve Suriye'deki örgütsel faaliyetlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı da iddianamede belirtildi.

Z.H'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatı bulunduğu, "Hamza Cisri" kod ismini kullandığı, Suriye'de "savaşçı" sıfatıyla silahlı çatışmalarda yer aldığı ve örgüt işgalindeki bölgede nöbet tuttuğu aktarılan iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık Z.H. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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Sanık Adana DEAŞ

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