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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

20.07.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Suriye uyruklu sanık B.E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın kentte DEAŞ'a katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği anlatıldı.

B.E'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu kaydedilen iddianamede, sanığın eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı, Suriye'de örgüt adına faaliyette bulunurken çatışmalarda ölen örgüt mensuplarının kentteki ailelerine maddi destekte bulunduğu, ikametindeki aramalarda hakkında toplatılma kararı verilen örgütsel kitap ve dergilerin ele geçirildiği dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık B.E. ise suçlamaları kabul etmedi.

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