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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

27.10.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada yargılanan tutuklu sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık E.E.M. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın, terör örgütü DEAŞ içerisinde patlayıcı maddeler alanında uzman olduğu, örgütte emir düzeyinde komutan sıfatıyla 15 kişilik grubu yönettiği, dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiğini ve örgütsel eğitim aldığını iddia etti.

Savcı ayrıca E.E.M'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod adı kullandığını ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif yer aldığını belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

E.E.M, savunmasında, terör örgütü DEAŞ'a katılmadığını, silahlı eğitim almadığını ve kod adı kullanmadığını ileri sürdü.

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütmediğini savunan sanık, "Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık E.E.M'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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