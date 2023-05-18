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Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

18.05.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.F.N, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı, dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiğini, Suriye'de örgütsel eğitim aldığı ve kod isim kullandığı belirlenen A.F.N'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık A.F.N, terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını ve kod isim kullanmadığını ileri sürerek, "Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Herhangi silahlı bir çatışmaya girmedim. Tahliyem ve beraat istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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