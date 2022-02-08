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Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

08.02.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu öne sürülen tutuksuz D.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

D.O. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenilen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüphelinin dijital materyallerinde PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğu, terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte mesajlaşma tespit edildiği belirtildi.

D.O'nun, ikametinde PKK propagandası içeren dergiler bulunduğu bildirilen iddianamede, sanığın kentte örgütün gençlik yapılanması YDG-H içerisinde aktif şekilde yer aldığı, örgütün sözde yönetim kadrosunun yayın organları vasıtasıyla ilettiği eylem çağrılarına uyduğu, örgüt sempatizanlarını da bu eylemlere katılmaya teşvik ettiği, örgütsel eylemlerin düzenlenmesi ve organizasyonunda görev aldığı bildirildi.

İddianamedeki savunmasında hakkındaki suçlamaları reddeden D.O'nun, yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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