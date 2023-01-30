Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla geçen yıl 24 Ekim'de tutuklanan Suriye uyruklu H.Ş. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

H.Ş. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında YPG/PKK üyeliğinden soruşturma yürütülen A.C'nin, "Örgüt içerisinde ideolojik ve silahlı eğitim aldım. Bana örgütsel eylemlerde kullanmam için kod isim verildi. H.Ş. ise 2018 yılında Suriye'de YPG'ye katıldı. Örgütün talimatları kapsamında tünel kazma faaliyeti yürütüyordu. Daha sonra Adana'da örgütsel faaliyet yürüttüğünü duydum." şeklindeki itirafına yer verildi.

Sanığın terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği iddianamede belirtildi.

H.Ş'nin YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, bölgede örgüte eleman temin ettiği, hücre evlerinde kaldığı, terör örgütünün işgalindeki bölgede tünel kazma faaliyeti yürüttüğü kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

