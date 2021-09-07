YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

07.09.2021 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana'da terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya Suriye uyruklu tutuklu sanık M.Ş. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın, YPG/PKK terör örgütü mensupları ile yoğun irtibatının olduğunu, dijital materyallerinde YPG/PKK mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu, 2018 yılında Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını, örgüt içerisinde uzun namlulu silahlarla faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Sanığın hakkında detaylı ve tutarlı somut tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade eden savcı, M.Ş'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık M.Ş, YPG/PKK terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını ileri sürerek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Mütalaayı kabul etmiyorum. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürünOltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürün
Kan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp ettiKan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp etti
Adana'da polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandıAdana'da polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı

Adana Namaz Vakitleri 7 Eylül Salı

İmsak
04:45
Sabah
06:07
Öğle
12:42
İkindi
16:17
Akşam
19:06
Yatsı
20:23

Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Aksoy Eczanesi
Seyhan
Kadıoğlu Eczanesi
Seyhan
Özveren Eczanesi
Seyhan
İkizler Eczanesi
Seyhan
Nurstad Eczanesi
Seyhan
İhtisas Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.