Adana'da trafik polisini kaskla yaralayan sürücü gözaltına alındı

Adana'da plakasını cerrahi maskeyle kapatıp, abartı egzoz kullanan motosiklet sürücüsü, kendisine ceza yazan polisi kaskla yaraladı.

Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda trafik denetimi yapan ekipteki polis memuru Kenan Gültekin Öztürk (43), plakası cerrahi maskeyle kapatılan ve abartı egzoz bulunan motosikletin sürücüsü Abdullah G'ye para cezası yazmak istedi.

1890 lira ceza yazılacağını öğrenince polis memuruyla tartışmaya başlayan sürücü, elindeki kaskla polis memuruna saldırdı. Yere düşen polis memuru Öztürk, başını kaldırıma çarparak yaralandı.

Kaçmaya çalışan sürücü, olay yerindeki diğer polislerce yakalandı.

Yaralı polis, hastaneye kaldırıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Abdullah G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, sürücünün tartıştığı polise saldırıp kaçması ve polislerin peşinden koşması güvenlik kamerasına yansıdı.



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