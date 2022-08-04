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Adana'da trafikte tehlikeli yolculuklar kameraya yansıdı

04.08.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da trafikte tehlikeli yolculuklar kameraya yansıdı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir otomobil ve iki motosikletle yapılan tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Turgut Özal Bulvarı'nda bir kişinin hareket halindeki otomobilin bagaj kapağının üzerine oturarak yolculuk etmesi ve bir kişinin motosikletin önünü kaldırarak trafikte seyretmesi kameralara yansıdı.

Vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülere göre, hareket halindeki otomobilin bagaj kapağının üzerinde bir kişi çömelerek yolculuk yapıyor.

Sol arka kapısının açık olduğu görülen otomobil, daha sonra kırmızı ışıkta durmayarak yoluna devam ediyor.

Başka bir görüntüde ise sürücü, motosikletin önünü kaldırarak trafikte hızla ilerliyor. Sürücü, arkasındaki çocuğun hayatını da tehlikeye atarak uzun süre bu şekilde gidiyor.

Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda da iki kişi, motosikletle başka bir motosikleti taşırken diğer motosikletliler tarafından cep telefonuyla görüntüleniyor.

Polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüleri tespit etmek için çalışma başlattı.

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