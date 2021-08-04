Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ilçesi Tufanlı Mahallesi ile Ceyhan ilçesi Camuzağılı Mahallesi'nde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskında, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile Hint keneviri ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, jandarma karakoluna götürüldü.​​​​​​​



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