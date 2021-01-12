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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

12.01.2021 13:22 | Son Güncelleme:
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında uyuşturucu madde satıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, kendilerini görünce motosikletle kaçan 2 şüpheliden İ.S'yi yakaladı. Şüphelinin kaçarken attığı poşette 400 gram esrar bulundu.

Soruşturmayı sürdüren ekipler uyuşturucu sattığı öne sürülen İ.S'nin de aralarında olduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelilerden E.G'nin kaçarken kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi.

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