Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması saatleri arasında uyuşturucu madde satıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, kendilerini görünce motosikletle kaçan 2 şüpheliden İ.S'yi yakaladı. Şüphelinin kaçarken attığı poşette 400 gram esrar bulundu.
Soruşturmayı sürdüren ekipler uyuşturucu sattığı öne sürülen İ.S'nin de aralarında olduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Öte yandan şüphelilerden E.G'nin kaçarken kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu belirlendi.