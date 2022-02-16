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Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

16.02.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir ganyan bayisinin önünde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık A.T, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki bir ganyan bayisinin önünde gece sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, A.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık A.T, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürdü. A.T, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı A.T'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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