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Adana'da üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti

06.04.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen yaşamını yitirdi.

Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak'ın bulunduğu otomobilin üzerine Feke yolunda heyelan nedeniyle kaya devrildi.

Kaya altında kalan otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti.

Öğretmenlerin okuldaki derslerinin ardından, yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğü de Tufanbeyli-Saimbeyli-Feke yolunun 71,6'ncı kilometresinde heyelan meydana geldiğini, güzergahın tedbiren trafiğe kapatıldığını açıkladı.

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Adana Saimbeyli heyelan kaya kaza

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