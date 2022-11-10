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Adana'da vatandaşların bulduğu maymun korumaya alındı

10.11.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da mesire alanında vatandaşlar tarafından bulunan maymun, doğa parkına teslim edildi.

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'ndeki mesire alınan giden vatandaşlar, banklarda boynunda tasma bulunan bir maymunla karşılaştı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, maymunu verdikleri muzu yemesinin ardından Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

Polis merkezinin bahçesinde bir süre koruma altında tutulan ve makak cinsi olduğu öğrenilen maymun, daha sonra Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'na teslim edildi.

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