Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Adana'nın Feke ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ortaköy Mahallesi'nde O.A'ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.



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