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Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

09.09.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Adana'nın Feke ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ortaköy Mahallesi'nde O.A'ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

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