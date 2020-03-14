YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da yayla yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Adana'da yayla yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

ADANA HABERLERİ  | 14.03.2020 15:33 | Son Güncelleme

Adana'da yayla yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, meydana gelen heyelan nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapanırken, su şebekesi de zarar gördü.

İlçede etkili olan yağışın ardından Dağdibi Mahallesi Mazmılı Yaylası yolunda toprak kayması oldu.

Heyelandan dolayı güzergah ulaşıma kapanırken, içme suyu şebekesinde de hasar oluştu.

Dağdibi Mahallesi Muhtarı Refik Günan, bölgede sıklıkla benzer durumun yaşandığını söyledi.

Mahalleye ilişkin 2017 yılında valilikçe alınan taşınma kararının olduğunu belirten Günan, "Mahallemiz heyelanlar sebebiyle başka bir yere taşınacak. Yeni yerle ilgili zemin etüt çalışmaları devam ediyor. Mahallemizin bir an evvel taşınmasını ve yapılan çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
Anahtar Kelimeler:
Adana Heyelan Pozantı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Hastanede Korona virüs tedbirleri

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

Kırklareli Valiliği’nden korona virüs kararları

İstanbul’dan Kurtalan’a yardım eli

İstanbul’dan Kurtalan’a yardım eli

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Kütahya’da Aslanapa’da ’Oda kültürü’ etkinliği

Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi

Adana'da 363 sahte plaka ele geçirildi

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır

Adana Namaz Vakitleri 14 Mart Cumartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:44
Öğle
12:53
İkindi
16:14
Akşam
18:52
Yatsı
20:06

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Mart Cumartesi

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Anıl Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Emel Eczanesi
Seyhan
Karaisalı Eczanesi
Seyhan
Nüket Eczanesi
Seyhan
Saygıncan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler

PKK'lı terörist itirafçı oldu: Benden mayo giymemi istediler

Ataşbak: “sporcularımız İçin İmkanlarımızı Zorluyoruz”

Ataşbak: “sporcularımız İçin İmkanlarımızı Zorluyoruz”

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.