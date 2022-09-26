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Adana'da yaylada mahsur kalan kişi Kara Kuvvetleri Komutanlığının helikopteriyle kurtarıldı

26.09.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da yaylada mahsur kalan kişi Kara Kuvvetleri Komutanlığının helikopteriyle kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Adana'daki Köküt Yaylası mevkisinde mahsur kalan kişinin Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle kurtarıldığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde. Adana'nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkisinde mahsur kalan bir vatandaşımız Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yaylada mahsur kalan kişinin helikoptere alınmasına, görevli askerin üniformasını üşüyen kişiye örtmesine ait görüntülerin olduğu videoya da yer verildi.

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