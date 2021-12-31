Adana'da yılbaşında piyasaya sürülecek 2 ton sağlıksız tavuk eti imha edildi

Adana'da yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan iki ton sağlıksız tavuk eti imha edildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde bir tesise baskın gerçekleştirdi.
Tesiste, yılbaşı için piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış, hijyenik olmayan ortamda sağlıksız halde parçalanıp depolanmış iki ton tavuk eti ele geçirildi.
Tavuk etleri imha edildi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan tesis mühürlendi.
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