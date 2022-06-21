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Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

21.06.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 15 Şubat'ta tutuklanan Suriye uyruklu H.C. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

H.C. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın, terör örgütü üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği ve dijital materyallerinde YPG/PKK içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

YPG/PKK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, kod isim kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, terör örgütü adına istihbarat topladığı, örgüt işgalindeki bölgede nöbet tuttuğu kaydedilen H.C'nin, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamedeki savunmasında suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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