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Adana'daki cinayet ve yaralamayla ilgili 9 sanığa dava açıldı

16.11.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da pompalı tüfekle 1 kişinin öldürülmesi ve 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili 4'ü tutuklu 9 sanık hakkında müebbet ve 6'şar yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesinde 1 Mayıs'ta Mehmet K'nin (27) öldürüldüğü, S.Y, M.Y, G.Y. ve T.K'nin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 Mayıs'ta tutuklanan A.A, K.P, O.P. ve S.Y. ile tutuksuz T.H, M.Ç, M.A, M.B. ve D.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Mehmet K. ile akrabaları S.Y, M.Y, G.Y. ve T.K'nin 19 Mayıs Mahallesi'ndeki ikametlerinde bulunduğu sırada, buradan motosikletiyle geçen sanık A.A. ile tartışma yaşadıkları belirtildi.

Sanık A.A'nın, bir süre sonra arkadaşları olan diğer 8 kişi ile maktul Mehmet K'nin evine motosikletleriyle giderek pompalı tüfekle ateş ettiği, olay sırasında ağır yaralanan Mehmet K'nin kaldırıldığı hastanede öldüğü, S.Y, M.Y, G.Y. ve T.K'nin ise yaralandığı olayla ilgili, 8 sanığın da A.A'ya yardım ettikleri iddianamede anlatıldı.

İddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri de dikkate alınarak "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten yaralama" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından da 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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