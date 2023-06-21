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Adana'daki cinayetin zanlısı, bayram öncesi aile ziyaretine gidince yakalandı

21.06.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın firari zanlısı, Kurban Bayramı öncesi ziyarete gittiği ailesinin evinde yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 3 Nisan 2022'de Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir sokakta husumetli iki grup arasında çıkan kavgada Özkan Ak'ın (35) tabancayla vurularak öldürülmesi, iki kişinin de yaralanmasıyla ilgili firari zanlı Berkay E'yi (26) yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Ekipler, cinayet şüphelisi Berkay E'nin yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ailesini ziyaret etmek için Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki babaevine gittiğini belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, firari zanlıyı burada yakaladı.

Şüpheli Berkay E, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Karacaoğlan Mahallesi'nde 3 Nisan 2022'de iki grup arasında çıkan kavgada Özkan Ak, Mazlum K. ve Selçuk A. silahla vurularak yaralanmıştı. Yaralılardan Özkan Ak, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan şüpheli Berkay E'yi yakalamak için çalışma başlatılmıştı.

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