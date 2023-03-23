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Adana'daki "Kökünü Kurutma Operasyonu" polis kamerasında

23.03.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 212 şüphelinin yakalandığı "Kökünü Kurutma Operasyonu" havadan ve karadan görüntülendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün kentte düzenlenen operasyonun polis kamerasına yansıyan havadan ve karadan görüntüleri paylaşıldı.

Görüntülere göre, çok sayıda polis ekibinin emniyette operasyonun başlamasını beklediği görülüyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Allah yardımcımız olsun, hayırlı vazifeler diliyorum." şeklindeki konuşmasının ardından ekipler harekete geçip belirlenen adreslere yöneliyor.

Özel harekatçıların da arasında yer aldığı ekipler, bazı adreslerde narkotik dedektör köpekleriyle arama yapıyor. Arama yapılan evlerden birinde özel düzeneklerle saksılarda Hint keneviri yetiştirildiği tespit ediliyor.

Görüntülerin devamında uyuşturucuların ele geçirildiği adreslerdeki şüpheliler polislerce gözaltına alınıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Adana Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasında yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma teşkilatından 2 bin 218 personelin katılımıyla ikincisi gerçekleştirilen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 212 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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