Adana Demirspor'dan olay paylaşım!

Mavi-Lacivertli takımın paylaşılan antrenman fotoğrafında sosyal mesafeye dikkat etmedikleri ve herkesin birbiriyle kucaklaştıkları görüldü.

Mavi Şimşekler'in sosyal medya paylaşımında, "Futbolcularımız ve teknik heyetimiz antrenman sonrası Sportif Direktörlük görevine getirilen Halil Bahar için pasta keserek başarı dileğinde bulundular." açıklaması yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Adana Demirspor'un paylaştığı antrenman fotoğrafı sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Kısa süre içinde gündeme oturan bu fotoğraf hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

YILDIZ OYUNCU CEZA YEMİŞTİ

Fildişili futbolcunun yaptığı yayında skandal görüntüler çıkmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok önlem açıklanırken Kalou’nun paylaştığı görüntülerde bu önlemlere uyulmaması tepki toplamıştı. Futbolcuların soyunma odasında birbiriyle tokalaştıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görülmüştü.

CEZA VERİLDİ

Hertha Berlin kulübü koronavirüs sağlık önlemlerine uymayan Salomon Kalou'ya ceza verdi. Paylaştığı videolarda yasak olmasına rağmen personelle tokalaştığı ve takım arkadaşlarıyla yakın olduğu tespit edilen tecrübeli oyuncu daha sonra özür diledi.