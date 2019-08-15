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Adanalı aşçılardan Mengen’de serinleten lezzetler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 15.08.2019 11:32 | Son Güncelleme

Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPER) Uluslararası Mengen Aşçılar ve Turizm Festivali’nde Çukurova’ya özgü bici bici tatlısı, ayran aşı çorbası ve şalgam suyunu tanıttı.

Adanalı aşçılardan Mengen’de serinleten lezzetler

Bu yıl 34’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Mengen Aşçılık ve Turizm Festivali’ne katılan ADAPER Başkanı Deriş Göçmen ve ekibi, Mengen’e akın eden lezzet avcılarına Çukurova’ya özgü lezzetlerden tattırmak için 3 bin kişilik bici bici tatlısı, bin 500 kişilik ayran aşı çorbası ve 3 bin bardak şalgam suyu ikramında bulundu.

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Aşçılar diyarı Mengen’de iki yıl önce 56 il arasında yapılan yarışmada içli köfte ve domates tatlısı ile çifte birincilik elde eden ADAPER’li aşçılar, buz gibi bici bici, ayran aşı ve şalgam suyu ile yürekleri serinletti.

ADAPER Başkanı Göçmen ise yüzlerce farklı lezzetin tanıtıldığı Mengen’de Adana’yı başarıyla temsil etmenin gururunu ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

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Başkan Göçmen festivale katılım konusunda kendilerine destek olan Adana Valiliği, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Borsası ve Yüreğir Belediyesi ile Sunar Yağları yöneticilerine teşekkürlerini ifade ederek, “Mengen’de kiraz ve muz parçacıkları, gül suyu ile tatlandırdığımız bici bici tatlısı büyük rağbet gördü. Çünkü yaz aylarında serinlemek isteyenler için ideal bir tatlı. Ayran aşı ve şalgam suyumuz da farklı damak tatları arayanların gözdesi oldu. Adana’nın yöresel yemeklerinin tanıtımı ve gastronomi turizminde öne çıkması için yürüttüğümüz çalışmalarda mola vermeden ilerliyoruz” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
adana yemekleri yöresel yemekler

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