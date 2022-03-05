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Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar silindir gibi ezmiş''

05.03.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2008-2010 yılları arasında yayınlanan Adanalı dizisi, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Selin Demiratar, Mehmet Alakurt ve Serenay Sarıkaya gibi isimlerin paylaştığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Dizide 'Maraz Ali' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.

Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar silindir gibi ezmiş''

Adanalı ve Sıla gibi yapımlarda rol alarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, son haliyle şaşırttı.

1979 yılında Ordu Fatsa'da dünyaya gelen Mehmet Akif Alakurt, Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilmesinin ardından, Best Model of The World'de ikinci oldu.

Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar silindir gibi ezmiş''

Çeşitli reklam filmlerinde rol alan Mehmet Akif Alakurt, 2003 yılında rol aldığı Kırık Ayna dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar silindir gibi ezmiş''

Metro Palas, Zeytin Dalı, Hacı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, başrolü Cansu Dere ile paylaştığı Sıla dizisiyle ününe ün kattı.

Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar silindir gibi ezmiş''

Ardından Adanalı dizisinde 'Maraz Ali' karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar silindir gibi ezmiş''

En son 2014 yılında Emanet dizisiyle ekranlarda yer alan Mehmet Akif Alakurt, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Mehmet Akif Alakurt'un değişimine sosyal medyada yorum yağıyor.

Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar silindir gibi ezmiş''

Sosyal medya kullanıcıları, Alakurt'un pozlarına ''Yıllar silindir gibi ezmiş'' ve ''Her şeyiniz değişmiş ama bir tek gülen gözleriniz değişmemiş'' gibi yorumlarda bulundu.

Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar silindir gibi ezmiş''

Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar silindir gibi ezmiş''


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Anahtar Kelimeler:
atv Oktay Kaynarca Selin Demiratar Serenay Sarıkaya
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