Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt değişimiyle şaşkına çevirdi! ''Yıllar silindir gibi ezmiş''

Adanalı ve Sıla gibi yapımlarda rol alarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, son haliyle şaşırttı.

1979 yılında Ordu Fatsa'da dünyaya gelen Mehmet Akif Alakurt, Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçilmesinin ardından, Best Model of The World'de ikinci oldu.

Çeşitli reklam filmlerinde rol alan Mehmet Akif Alakurt, 2003 yılında rol aldığı Kırık Ayna dizisiyle ekran macerasına adım attı.

Metro Palas, Zeytin Dalı, Hacı gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, başrolü Cansu Dere ile paylaştığı Sıla dizisiyle ününe ün kattı.

Ardından Adanalı dizisinde 'Maraz Ali' karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

En son 2014 yılında Emanet dizisiyle ekranlarda yer alan Mehmet Akif Alakurt, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Mehmet Akif Alakurt'un değişimine sosyal medyada yorum yağıyor.

Sosyal medya kullanıcıları, Alakurt'un pozlarına ''Yıllar silindir gibi ezmiş'' ve ''Her şeyiniz değişmiş ama bir tek gülen gözleriniz değişmemiş'' gibi yorumlarda bulundu.