Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak'tan üzen haber! Acil ameliyata alınacak! Sevenlerinden dua istedi

2008-2010 yılları arasına ATV'de yayınlanan Adanalı dizisinde Tuğçe Özbudak da yer alıyordu. Dizide Pınar karakterini canlandıran Özbudak, Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle aynı sahneleri paylaşıyordu. Hastaneye gitmesiyle ameliyata alınacağını öğrenmesi bir olan Tuğçe Özbudak neye uğradığını şaşırdı.

"SANDIĞIMIZDAN DA CİDDİYMİŞ"

Son dönemlerde değişimiyle adından söz ettiren Tuğçe Özbudak sevenlerini korkuttu. Sosyal medya hesabında sağlık durumunun ciddiyetinden bahseden Özbudak yarın acil ameliyata alınacağını söyledi. Ayağında kısmi felç oluşan ünlü oyuncu sevenlerinden dua istedi. İşte Özbudak'ın o paylaşımı...

''Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil yarın sabah ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı. Sağ bacağımda %80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ben bunu da Allah'ın izniyle atlatacağım inşallah.''



