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Adanalı usta 4 metrekarelik dükkanında bozuk gramofonlara ses veriyor

09.10.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gramofon ustası Serkan Gülgör: - "Hatay, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Van ve daha sayamadığım birçok yerden müşterilerim var"

FİKRET KAVĞALI - Adana'da yaşayan Serkan Gülgör, dört metrekarelik dükkanında bozuk gramofonları tamir ederek onları ilk günkü haline getiriyor.

Gülgör, tarihi Tepebağ Mahallesi'nde bulunan Paris Pasajı'nda 13 yıldan bu yana gramofonlara yeniden ses veriyor.

Küçük dükkanında gramofondan yankılanan müzik sesleri eşliğinde çalışan 34 yaşındaki Gülgör, Adana'nın yanı sıra çevre illerden getirilen bozuk gramofonları da tamir ediyor.

Gülgör, AA muhabirine, 2009'da Van Yüzünü Yıl Üniversitesi Elektronik Teknolojisi Programından mezun olduğunu söyledi.

Küçüklüğünden beri elektroniğe merakı olduğunu anlatan Gülgör, "Küçükken elektronik malzemelerle uğraşırdım. Babam eve teyp getirdiğinde bozar tekrar yapardım. Meraktan dolayı lisede elektronik bölümünde okudum." diye konuştu.

Gülgör, üniversitede de bu bölümü tercih ettiğini ve kendini daha da geliştirdiğini belirtti.

-"Müşterilerimin mutluluğu hoşuma gidiyor"

Mezun olduktan sonra bir arkadaşının bozulan gramofonunu kendisine getirmesiyle bu işe başladığını aktaran Gülgör, şöyle devam etti:

"Hatay, Osmaniye, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Diyarbakır, Van ve daha sayamadığım birçok yerden müşterilerim var. Kendim tasarım gramofonlar, pikaplar da yapıyorum. Eskiyi yeniyle buluşturuyorum. Öncelikle işinizi seveceksiniz, işinizi sevdiğinizde gerisi geliyor zaten. Yıllardır severek yapıyorum. Müşterilerimin mutluluğu hoşuma gidiyor. Annesinden, babasından ya da dedesinden kalma cihazları getiriyorlar. Onların gözündeki mutluluk benim de mutluluğum oluyor. O cihazlarda yaşanmışlıklar var. Torunları veya çocukları olsun onları dinlediklerinde o günlere gidiyorlar, maziyi hatırlıyorlar."

Gülgör, müzik sesleri eşliğinde çalışmanın kendisine büyük keyif verdiğini ve yorgunluk hissetmediğini ifade etti.

Ömrü yettiğince bu mesleği devam ettireceğini dile getiren Gülgör, "Dükkanım tarihi bir sokakta aynı zamanda müziğim sürekli çalar. Vatandaşlar ve esnaf da dinler çok mutlu olurlar. Sokağımda vatandaşlara maziden müzik esintisi de sunuyorum." dedi.

Gülgör, bu işin inceliklerini öğrenmek isteyenlere kapısının her zaman açık olduğunu söyledi.

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