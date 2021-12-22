Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlanıyor

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Kutlama programları kapsamında merkez Sarıçam ilçesinde Adana Valiliği 5 Ocak Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen 25 dekar alana 2022 yılının kurtuluşun 100. yıl dönümü olması anısına aralarında fıstık çamı, defne, keçi boynuzu zeytin, ergüvan çeşitlerinden 2022 fidan, öğrenciler ve katılımcılar tarafından dikildi.

Vali Süleyman Elban, gazetecilere, 5 Ocak 2022'ye kadar sürede en az 100 etkinlikle yıl dönümü etkinlikleri düzenleyeceklerini söyledi.

Bu kapsamda şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak için bir hatıra ormanı hazırladıklarını ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Alana 2022 fidan dikiyoruz ancak bu yıl içinde kutlama kapsamında Adana genelinde 100 bin fidan dikmeyi planlıyoruz. İnşallah kısa süre içinde sezon tamamlanmadan fidanlarımızı toprakla kavuşturacağız. Tıpkı insanımızın Anadolu topraklarında kök saldığı gibi buradaki ağaçlar da bu vatan toprağına kök salıp dimdik ayakta dururlar diye temenni ediyoruz."

- Sanat eserleri sergileniyor

Elban, daha sonra Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde Türkiye Güzel Sanat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği Adana Şubesi tarafından hazırlanan "Adana" temalı resim sergisini açtı.

Elban, kutlamalara anlamlı bir kültürel etkinlikle destek verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, sanat eserlerinin halkla buluşturulması nedeniyle Şube Başkanı Gülşen Doğan ve sanatçılara teşekkür etti.

27 Aralık'a kadar açık kalacak sergide 18 sanatçının 40 eseri sergileniyor.

- Kadın üreticiler film izledi

Kutlamalar kapsamında Karaisalı ilçesinde kooperatiflerde üretim yapan kadınlar bir alışveriş merkezindeki sinemada, Adana'da çekilen "Dayı" filmini izledi.

Adana Kadın Kooperatifleri Birlik Başkanı Zeynep Kırılmış, yaptığı açıklamada, Adana Valiliği koordinesinde gerçekleştirdikleri programda, Karaisalı ilçesinden yaklaşık 100 kadını ağırladıklarını söyledi.

Alışveriş merkezini de gezen kadınlara, bir firmanın hediye çeki verildi.

Firmanın Adana Bölge Müdürü Hasan Öztepe, yaptığı açıklamada, bu tarz etkinlikleri her zaman desteklediklerini belirterek, "Bizler için her zaman çok değerli olan siz kadınlarımıza, başta şirketim ve şahsım adına 'İyi ki varsınız' diyorum." ifadelerini kullandı.

