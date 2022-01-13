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Adana'nın Pozantı ilçesinde mağara keşfedildi

13.01.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Pozantı ilçesinde mağara keşfedildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde daha önce kayıtlarda olmadığı belirtilen yeni bir mağara bulundu.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yaptığı yazılı açıklamada, Fındıklı Mahallesi sınırları içerisinde bir mağaranın keşfedildiği belirtti.

Mağaranın turizme kazandırılması açısından çalışmalara başlandığını aktaran Çay, şu bilgileri verdi:

"Fındıklı Mahallesi sınırları içerisinde tespit etmiş olduğumuz mağarayı sağlık turizmine kazandırmak için kolları sıvadık. İlgili fotoğraflardan oluşan dosyayı Maden Teknik Aramaya (MTA) teslim ederek gerekli inceleme ve çalışma yapılması yönünde mutabık kaldık."

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