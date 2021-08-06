YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

06.08.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Aksaağaç mevkisindeki ormanlık alanda, dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Havanın kararmasıyla ekiplerin gece boyunca karadan müdahaleyi sürdürdüğü yangın, kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Feke ilçesi İslam mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA'dan Türkiye açıklaması: Yeni uydu fotoğrafları yayınlandıNASA'dan Türkiye açıklaması: Yeni uydu fotoğrafları yayınlandı
70 yıldır bir ilk! Erkeğe meydan okudu, kuyruğu havada dolaşıyor70 yıldır bir ilk! Erkeğe meydan okudu, kuyruğu havada dolaşıyor
Adana'da tefeci operasyonuAdana'da tefeci operasyonu
Anahtar Kelimeler:
yangın Adana

Adana Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cuma

İmsak
04:09
Sabah
05:41
Öğle
12:50
İkindi
16:37
Akşam
19:48
Yatsı
21:14

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cuma

Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Dost Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Şahin Eczanesi
Seyhan
Burcum Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.