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  4. ÖZET | Adanaspor-Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-0

ÖZET | Adanaspor-Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-0

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 27.12.2019 21:02 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig 17. hafta maçında Adanaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

ÖZET | Adanaspor-Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-0

Adanaspor 2 - 0 Fatih Karagümrük

Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Çetin, Utku Tunavelioğlu, Ali Tuna

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Marvin Sinan Büyüksakarya, Diniz, Enes Yasin Akyol (Dk. 74 Özkan Taştemur), Abdulkadir Özdemir, Bagayoko, Hakan Barış, Furkan Özçal (Dk. 63 Utku Şen), Roni (Dk. 82 Okan Kurt), Eren Keleş, Evren Korkmaz
Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay (Dk. 68 Barış Başdaş), Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Arif Morkaya, Sabo (Dk. 62 Sosseh), Ramazan Civelek, Darri, Emeghara (Dk. 73 Abdülhamit Yıldız)

Goller: Dk. 33 Eren Keleş, Dk. 85 Hakan Barış (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Eren Keleş, Dk. 69 Utku Şen (Adanaspor), Dk. 84 Abdülhamit Yıldız (Fatih Karagümrük)

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Anahtar Kelimeler:
adana Adanaspor Fatih Karagümrük

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