Adanaspor'da koronavirüs vaka sayısı 9 oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 6 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 11. haftasındaki Boluspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı.
Turuncu-beyazlı takımda 6 kişinin sonuçları pozitif sonuçlandı. Daha öncede 3 futbolcunun sonuçları pozitif çıkmıştı.
Fenerbahçe Beko'nun bileği bükülmüyor!
Galatasaray'a dev transfer çalımı!
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kazandı!
Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor!
Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük şok!
Dorukhan'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş mesaj!
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüleri
Haaland'tan hat-trick şov
Juventus Ronaldo ile kazandı
Ozan Schalke, evinde yine kaybetti!
Karagümrük ve Sivasspor puanları paylaştı
Denizlispor Başkanı koronavirüse yakalandı
Trabzonspor'da hedef galibiyet
Okuyucu Yorumları 0 yorum