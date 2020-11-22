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Adanaspor'da koronavirüs vaka sayısı 9 oldu

ADANASPOR HABERLERİ  | 22.11.2020 22:35 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da 6 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Adanaspor'da koronavirüs vaka sayısı 9 oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 6 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 11. haftasındaki Boluspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı.

Turuncu-beyazlı takımda 6 kişinin sonuçları pozitif sonuçlandı. Daha öncede 3 futbolcunun sonuçları pozitif çıkmıştı.

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