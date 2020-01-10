Adanaspor, forvet Mbilla Etame'yi transfer etti... Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Kamerunlu golcü, başkan Bayram Akgül ile bir araya gelerek kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Açıklamada, daha önce de Adanaspor'da forma giyen Mbilla Etame için "Hoş geldin, ayrılık uzun sürdü, özledik, gözledik... Biz bıraktığın gibiyiz. Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta. Dinleyip diyecek çok, fakat uzun söze vaktimiz yok. Yürüyelim" denildi.
(AA)
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