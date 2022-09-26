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Adanaspor teknik direktör Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına vardı

26.09.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanaspor teknik direktör Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına vardı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Önder Karaveli ile prensipte anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör konusunda Önder Karaveli ile yapılan görüşmeler sonuncunda prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Teknik Direktör Önder Karaveli'nin imza töreni yarın saat 14.00'te Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde gerçekleşecektir." ifadesine yer verildi.

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Teknik Direktör Adanaspor Önder Karaveli futbol

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