Adaya veda eden Hakan Hatipoğlu ailesine kavuştu! Gözyaşlarına hakim olamadı

Survivor All Star'ın her bölümü izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Yarışmada bu yıl kavga ve kaos hiç bitmiyor.

Yarışmada geçtiğimiz günlerde Hakan Hatipoğlu, Yaman Keleş, Sercan Yıldırım ve Yasin Obuz ile eleme potasına girdi ve düello oyununu kaybeden Hakan Hatipoğlu adaya veda etti.

"NE KADAR KALAYIM KIZIM"

Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, "Buraya gelmeden kızıma ‘Survivor’da ne kadar kalayım kızım’ dedim, ‘100 gün kal baba’ dedi. Bugün 1 Ocak’ta başlayan Survivor’ın 100. günü. Kızıma bu garip sözü tuttum" demişti.

2.sayfa'nın haberine göre, Hatipoğlu Survivor'un 100. gününde adaya veda ettikten sonra nihayet ailesine kavuştu.

Hakan Hatipoğlu'nun mutluluk gözyaşları görenleri hüzünlendirdi.





