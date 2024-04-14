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Yunus Emre'ye görülmemiş ceza! Karısı sitem etti: Acun Bey'i ne kadar sevdiğini...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.04.2024 11:52
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Survivor'da bu yıl kaos ve kavga hiç bitmiyor. Yarışmanın son bölümünde Ogeday ile Yunus Emre yumruk yumruğa kavga etmişti. Ilıcalı, Yunus Emre'nin 8 oyunda oynamayacağını, 8 tane de ödül cezası aldığını ifade etmişti. Eşine verilen cezayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beria Özden sitem etti.

Yunus Emre'ye görülmemiş ceza! Karısı sitem etti: Acun Bey'i ne kadar sevdiğini...

Survivor bu yıl da oldukça heyecanla izleniyor. Yarışmacıların kavgaları atışmaları hiç bitmiyor.

Yarışmanın son yayınlanan bölümünde Ogeday ile Yunus Emre yumruk yumruğa kavga etmişti. Zor ayrılan ve oyun alanından uzaklaştırılan ikiliden Yunus Emre'nin cezası belli olmuştu.

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Yunus Emre'nin cezasını açıklayan Ilıcalı, 8 oyunda oynamayacağını, 8 tane de ödül cezası aldığını ifade etmişti.

YUNUSSSS

Yunus Emre yaşananlardan sonra en ufak bir tahrikte Ogeday'a temas edeceğini söyleyince Acun Ilıcalı onu uyarmıştı.

YUNUSBERİA

Konuyla ilgili bir paylaşım Yunus Emre'nin eşi Beria Özden sitem etti. Özden, yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"UMARIM BİR ŞEYLER DEĞİŞİR"

"Yarası dikişli olduğu halde çabalıyor, karşısına alıp konuşsalar düzelecek diye düşünüyorum. Keşke konuşarak ifade edebilse konuşsa...

Takımın mobbinglerine karşı kendini agresiflikle savunuyor. Yanlış ama tek taraflı olmadığını düşünüyorum. Acun Bey'i ne kadar sevdiğini laf ettirmediğini herkes biliyor! Tek taraflı hata olmaz fırsat vermek vardır. Bu kadarının fazla olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca tüm kırmızı takımın kaderi ile oynamış oluyor. Onu nereden vuracaklarını bildikleri için fevriliğini tahrik ile kullanabiliyorlar. Birikmişlik var, umarım bir şeyler değişir."

BERİA

Vitrin


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Anahtar Kelimeler:
Yunus Emre sosyal medya Acun Ilıcalı
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