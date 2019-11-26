Adebayor, İstanbul gecelerinde fena yakalandı

Kayserispor'un sahasında Sivasspor'a 4-1 yenildiği karşılaşmanın ardından Adebayor soluğu İstanbul'da aldı. Tecrübeli futbolcu gittiği mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Çıkışta gazetecileri gören Adebayor, içeride birlikte eğlendiği kadın arkadaşlarını bir araca bindirdi. Taksiyle aracı takip eden yıldız isim, daha sonra arkadaşlarıyla Maslak'taki bir sitede buluştu.

