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Adebayor, İstanbul gecelerinde fena yakalandı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 26.11.2019 11:56 | Son Güncelleme

Kayserispor'un Togolu yıldızı Emmnauel Adebayor, 4-1'lik Sivasspor yenilgisi sonrası İstanbul gecelerinde kadın arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi.

Adebayor, İstanbul gecelerinde fena yakalandı

Kayserispor'un sahasında Sivasspor'a 4-1 yenildiği karşılaşmanın ardından Adebayor soluğu İstanbul'da aldı. Tecrübeli futbolcu gittiği mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Çıkışta gazetecileri gören Adebayor, içeride birlikte eğlendiği kadın arkadaşlarını bir araca bindirdi. Taksiyle aracı takip eden yıldız isim, daha sonra arkadaşlarıyla Maslak'taki bir sitede buluştu.

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Anahtar Kelimeler:
adebayor Kayserispor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
asagari ücrelle eglenen insanların oldugu ülkede adamın yerıne olsam hergun gezerım
Enayiliğimize doymayalım
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