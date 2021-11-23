Adele 30 adlı albümüyle satış rekoru kırdı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, yeni albümü 30’u çıkardıktan üç gün sonra 2021 albüm satış rekorunu kırdı.

Grammy ödüllü 33 yaşındaki şarkıcı, 30 adını verdiği yeni albümünü 19 Kasım’da çıkardı. Albüm, pazar günü yılın en yüksek satış rakamına ulaştı.

TAYLOR SWIFT'İN REKORUNU ELİNDEN ALDI

Taylor Swift’in Evermore albümü 2021’de 462 bin satış yaparak rekoru elinde bulunduruyordu.

Billboard müzik dergisi, Adele’in 30 albümünün sadece üç günde 500 bin kopyadan fazla satış rakamına ulaştığını duyurdu.



Adele’in 30 albümü, şimdiye kadar yılın en çok satan albümü unvanı almasının yanı sıra 2021’de bir haftada en yüksek rakama ulaşan albüm de oldu. Taylor Swift’in Red (Taylor’s Version) albümü, çıktığı ilk haftada 369 bin kopya satmıştı.



30 albümünün gelecek hafta Billboard 200 listesine bir numaradan giriş yapması bekleniyor.

