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Adele bastırdı! Spotify geri adım atmak zorunda kaldı

22.11.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşinden boşandıktan sonra yeni imajıyla birlikte halkla ilişkiler çalışmalarına ağırlık vererek sık sık gündeme gelen İngiliz müzisyen Adele'den yeni bir hamle geldi.

Adele bastırdı! Spotify geri adım atmak zorunda kaldı

İngiliz müzisyen Adele’in müzik dinleme platformu Spotify’a bir talepte bulunduğu ve İsveç merkezli şirketin bu konuda geri adım atmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

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Spotify’ın albümleri dinlemek isteyenlere dayattığı “karışık çal” özelliğine tepki gösteren Adele, Spotify’a bu konuda daha önce uyarıda bulunduğunu söyledi. Önceki gün Twitter üzerinden Spotify’ın bu konuda geri adım attığını ve artık albümlerin gerçek sırasıyla çalınacağını duyurduğu mesajı paylaşan Adele, açıklamalarda bulundu.
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"BİZ ÇOK İNCE DÜŞÜNEREK YAPIYORUZ"

33 yaşındaki Adele, “Bu benim sürekli değişen endüstriden tek isteğimdi. Biz albümleri çok ince düşünerek yapıyoruz ve sıralamayı kafamıza göre yapmıyoruz. Biz burada bir hikaye anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

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Bundan böyle Spotify’da albümlerdeki parçaların sırayla çalınacağı fakat kullanıcının isteğe bağlı olarak bunu değiştirerek “karıştır” butonuna basarak düzeni değiştireceği belirtildi.

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