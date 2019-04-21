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Adele boşanıyor! Kocasına öyle bir tazminat ödeyecek ki...

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ÜNLÜLER  | 21.04.2019 10:38 | Son Güncelleme

İngiliz şarkıcı Adele özel hayatında aldığı bu kararla gündem oldu. Ünlü şarkıcının menajeri, Adele ve eşi Simon Konecki'nin ayrıldığını duyurdu.

Adele boşanıyor! Kocasına öyle bir tazminat ödeyecek ki...

Bir süredir ayrı yaşayan ve İngiliz basınında ayrılacaklarına dair iddiaların dolaştığı ünlü şarkıcı Adele ve eşi Simon’ın boşanma hazırlığı içerisinde olduğu açıklandı.

8 yıllık birliktelikleri ve 3 yıllık da evlilikleri olan çiftin evlerini ayırdığı resmen açıklandı. Adele’in menajeri ayrılığı doğrularken Angelo isimli 6 yaşındaki çocuklarının velayetinin kimde kalacağı henüz bilinmiyor.

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Öte yandan bu boşanma ile ilgili olarak İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, 30 yaşındaki Adele’in 45 yaşındaki Simon’a birkaç milyon sterlin vereceğini iddia etti.

Son dönemde yoğun programları dolayısıyla görüşemeyen ve birbirlerinden kopan çiftin en son Şubat ayında birlikte görüldüğü belirtildi.

145 milyon sterlin (188 milyon dolar) serveti olduğu tahmin edilen şarkıcının en az 10 milyon dolar ödeyeceği iddiaları İngiliz basınında yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Adele Adele ve eşi Simon Koneck

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