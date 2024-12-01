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Adele, müziği bıraktı ve ülkeden ayrılıyor! 220 milyon dolarlık servetiyle yeni bir mülk arayışında

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.12.2024 11:01
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Güçlü sesi ve duygusal şarkılarıyla tanınan İngiliz şarkıcı Adele sahneleri bıraktı ve ülkeyi terk etmeyi düşünüyor. Servetiyle ağızları açık bırakan Adele, Londra'da kameraların ve medyanın dışında bir yaşam sürmeyi planlıyor.

Adele, müziği bıraktı ve ülkeden ayrılıyor! 220 milyon dolarlık servetiyle yeni bir mülk arayışında

"Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" hitleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Adele sahnelere veda etti. 36 yaşındaki Britanyalı şarkıcı, sahneye bir süre ara vereceğini duyurdu ve hayranlarına "inanılmaz uzun bir süre" boyunca kendisini görmeyeceklerini belirtti.

Adele, nişanlısı Rich Paul ile birlikte Londra'ya taşınmayı düşünüyor çünkü Hollywood'dan hayal kırıklığına uğramış durumda. Kaynaklara göre, ünlü şarkıcı Londra'da daha fazla zaman geçirmek istiyor.

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Şu anda Adele, 8 yaşındaki oğlu Angelo ile birlikte, Londra'da kameraların ve medyanın dışında bir yaşam sürmeyi planlıyor.

58 MİLYON DOLARLIK EV DURACAK

DailyMail'e özel açıklama yapan bir kaynağa göre, 220 milyon dolar (yaklaşık 173 milyon sterlin) serveti olan şarkıcı, Londra'da "güzel ve güvenli" bir ev arayışına girdi.

Kaynak, ünlü ismin 58 milyon dolarlık Beverly Hills malikanesini satmayı düşünmediğini ve sadece yılın yarısını Amerika'da geçirmeyi planladığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Adele Laurie Blue Adkins
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