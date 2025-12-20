MAGAZİN

Öykü Gürman Taşacak Bu Deniz'e mi geliyor? Gerçek ortaya çıktı

Öykü Gürman’ın Taşacak Bu Deniz dizisine katılacağı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin Ava Yaman’ı takibe alması, 'Kadroya dahil oluyor' yorumlarını artırdı. Ancak gerçek ortaya çıktı.

TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı günden beri gündemde. Reytinglerde zirveyi gören dizinin kadrosuna yeni bir ismi katılacağı iddia edildi.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerinde olduğu dizinin takipçileri, ünlü oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman’ın kadroya katılacağı yönünde iddialarını sosyal medyada dile getirdi.

Daha önce 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde Ulaş Tuna Astepe ile beraber rol alan Öykü Gürman'ın Taşacak Bu Deniz'de rol alacağı iddiaları sonrası gerçek ortaya çıktı.

Öykü Gürman Taşacak Bu Deniz e mi geliyor? Gerçek ortaya çıktı 1

Bir radyo programına konuk olan Öykü Gürman, Taşacak Bu Deniz'de rol alacağı iddialarına 'Teşekkür ederim sevginize, ilginize ama böyle bir şey yok' dedi.

Öykü Gürman
