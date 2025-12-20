Öykü Gürman Taşacak Bu Deniz'e mi geliyor? Gerçek ortaya çıktı

TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı günden beri gündemde. Reytinglerde zirveyi gören dizinin kadrosuna yeni bir ismi katılacağı iddia edildi.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrollerinde olduğu dizinin takipçileri, ünlü oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman’ın kadroya katılacağı yönünde iddialarını sosyal medyada dile getirdi.

Daha önce 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde Ulaş Tuna Astepe ile beraber rol alan Öykü Gürman'ın Taşacak Bu Deniz'de rol alacağı iddiaları sonrası gerçek ortaya çıktı.

Bir radyo programına konuk olan Öykü Gürman, Taşacak Bu Deniz'de rol alacağı iddialarına 'Teşekkür ederim sevginize, ilginize ama böyle bir şey yok' dedi.