Adele, yeni aşkını resmen ilan etti. Rich Paul ile birlikte olan ve zaman zaman paparazzilere yakalanan 33 yaşındaki İngiliz şarkıcı, sonunda sosyal medyada sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı.

39 yaşındaki spor menajeri sevgilisiyle siyah-beyaz fotoğrafını Instagram’da paylaşan Adele, gönderisinde herhangi bir açıklama yapmayıp sadece kalp emojisi koymakla yetindi.

Aralarında LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons ve John Wall gibi basketbolun önemli isimlerinin yer aldığı bir dizi sporcunun temsilciliğini üstlenen Paul, 46 milyon dolarlık bir servetin sahibi. Amerikalı menajerin kariyeri boyunca yüksek profilli müşterileriyle 1 milyar dolarlık anlaşmalara imza attığı biliniyor.

2020 yılında Forbes dergisinin yer verdiği dünyanın en güçlü 10 spor temsilcisi listesine 9’uncu sıradan girdi.

Adele ve Rich Paul çifti, ilişkilerini, temmuz ayında birlikte çıktıkları bir akşam yemeğinde doğrulamıştı. Çift, restoran çıkışı birlikte görüntülenmiş ve neşeli pozlar vermişti.

Çiftin bir arkadaşı da People dergisine, ilişkileri konusunda konuşurken, “henüz çok ciddi olmadıklarını amas birlikte çok iyi zaman geçirdiklerini” söylemişti.



