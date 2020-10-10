Adem Büyük: Yeni Malatyaspor’da olduğum için mutluyum

Galatasaray’dan bu sezon Yeni Malatyaspor’a tekrar dönen Adem Büyük, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray gibi büyük bir camiadan Malatyaspor gibi büyük bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirten Büyük, “Galatasaray’da çok güzel günlerim geçti. Yeni sezonda onlara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Şehir ve camia olarak Malatya’yı istediğini belirten Adem Büyük, aynı şekilde camianın da kendisine sahip çıktığını ifade ederek, “Kulüp olarak, camia ve taraftar olarak güvendiğim yere gelmek istediğimi defalarca söylemiştim. Burada olduğu için ayrıca mutluyum” dedi.

Sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarını ifade eden deneyimli golcü, “Kötü de oynamadık aslında ama yeni bir takımız, yeni oyunculardan kurulu bir takımız. Bu yüzden biraz sıkıntılar yaşadık. Milli ara bize çok iyi gelecek” şeklinde konuştu.

Geride kalan karşılaşmalarda basit goller yediklerini ve takım olarak tam adapte olamamanın sıkıntısını yaşadıklarını kaydeden Adem Büyük, yeni oyunculardan kurulu bir takım olmalarının saha içini ilk etapta etkilemesinin normal olduğunu ifade etti.