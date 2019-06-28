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Adem Cebeci: Serie A takımları Yusuf Yazıcı'yı yakından takip ediyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.06.2019 08:18 | Son Güncelleme

Trabzonspor'un parlayan yıldızı Yusuf Yazıcı için menajeri Adem Cebeci'den açıklama geldi. İtalya Serie A'dan birçok takımın Yusuf Yazıcı'yı takip ettiğini belirten Adem Cebeci, 15 milyon euro karşılığında transferin bitebileceğini söyledi.

Adem Cebeci: Serie A takımları Yusuf Yazıcı'yı yakından takip ediyor

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Yusuf Yazıcı için İtalya Serie A ekibi Lazio'nun ilgisi devam ediyor.

Yusuf Yazıcı'nın Lazio'dan ayrılması beklenen Milinkovic'in en güçlü alternatifi olduğu yazılırken, Corriere dello Sport gazetesi de genç futbolcunun menajeri Adem Cebeci'nin açıklamalarına yer verdi. 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın Avrupa'nın birçok takımının radarında olduğunu söyleyen Adem Cebeci, "Yusuf ile birçok İtalyan takımının adı geçiyor ancak Trabzonspor'a bu konuda resmi bir teklif gelmedi. Yusuf, Serie A'yı yakından takip ediyor. Kulüp 20 milyon euro bonservis istiyor ama bence 15 milyon euroya transferi gerçekleşebilir" sözlerini kullandı

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Satmıyoruz" dediği Yusuf Yazıcı için kısa bir süre önce Lille resmi teklif yapmıştı ancak kabul edilmedi. Yusuf Yazıcı bu sezon ligde 30 maça çıkarken 4 gol atıp 2 asist yaptı.

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Trabzonspor Yusuf Yazıcı Adem Cebeci

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