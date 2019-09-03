Adem Doğan Yeni Orduspor'da

TFF 3.Lig 1.Grup ekiplerinden Yeni Orduspor, transferin son gününde Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'dan Adem Doğan'ı renklerine bağladı.
1 yıllığına Yeni Orduspor'a kiralık olarak gönderilen Adem Doğan, yeni takımı ile çalışmalara başladı. Sezon sonuna kadar Yeni Orduspor forması giyecek olan genç stoper Adem Doğan, sezon sonu yeniden Sarı-Kırmızılı kulübe dönecek.
2013 yılında beri İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen 18 yaşındaki Adem Doğan, ilk kez farklı bir takımda forma giyecek olmanın heyecanını yaşıyor.
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